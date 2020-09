Coronavirus: Estado de alerta y ola de rumores en la comunidad

El Intendente Torchio debió dar un informe el cual no estaba previsto.

Comunicado oficial - Sábado 5 de septiembre - Situación de COVID-19 en Carlos Casares

CORONAVIRUS

CASARES EN FASE 5, SIN CASOS PERO EN ALERTA

“Más no podemos hacer, depende del cuidado de cada uno”

Afirmó el Intendente, Walter Torchio, en relación todas las medidas de seguridad que el municipio viene tomando para proteger la salud y el trabajo de los casarenses.

Los casos siguen en ascenso en la región y, pone en alerta a Casares. Por eso, el Intendente decidió salir nuevamente un sábado a brindar explicaciones y mantener informada a la población.

Sábado 5 de septiembre. No hay circulación viral en Carlos Casares. Hay 94 personas en seguimiento, 373 hisopados negativos, cuatro recuperados, un fallecido, 2.372 infraccionados.

Tras dar a conocer los números del día, el Intendente, Walter Torchio, dio la buena nueva. “La paciente internada en La Plata se recuperó y está bien”, con lo cual, ya no quedan casos activos en Carlos Casares.

“Deberíamos desde el lunes recibir resultados de los nuevos hisopados hechos en las últimas horas y en consecuencia se decidirá si se continuará en fase cinco o se bajará” dijo Torchio y, en tal sentido, y viendo el avance del COVID-19 en la región, el Jefe Comunal aseveró “no puedo prohibirles salir de Casares pero les pido, por favor, que si no es de extrema urgencia no lo hagan; asimismo, consulten telefónicamente a sus médicos, si son de otras ciudades, y si no es urgente no viajen, obviamente lo mismo a nivel comercial”. De tal manera, Torchio llamó a no moverse por el bien de todos.

En ese camino informó que, “a fin de disminuir los riegos hay familias en aislamiento y otras en seguimiento, como así también una persona que presentó síntomas y tuvo contacto con gente de 9 de Julio y, está en el hospital para llevar adelante un control más extremo; pero hay que destacar que no tenemos, en este momento, ningún resultado positivo. Lo hacemos por prevención. Se la hisopó y esperamos los resultados”.

“Es fin de semana, solo hagan lo indispensable, tenemos días complejos por delante; no se relajen, sean responsables en los espacios público”.

Además pidió que se auto aíslen las personas que por razones comerciales o de salud hayan tenido relación con vecinos de 9 de Julio porque, el panorama venidero es complicado y los casos van en ascenso.

En otro momento dijo que “si bien no quiero pero si la situación lo amerita retrocederemos de fase”, aclaró el Ejecutivo. Lo propio se analizará y dará a conocer en la semana tras conocer los resultados de los hisopados que se aguardan para el inicio de la semana.

Por último, expuso que “más de lo que hacemos no podemos hacer, depende del cuidado de cada uno”, recordando que se fijan protocolos, brinda información, asesoramiento, aconsejan pero, “necesitamos que ustedes nos ayuden porque de la pandemia salimos entre todos”. Y ante cualquier síntoma hacérselo saber al personal de salud, únicamente de manera telefónica.

Hacer click sobre el siguiente link para ver la conferencia:

https://www.facebook.com/prensa.casares/videos/1942145312594877/