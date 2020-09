Sábado 19: Dos nuevos casos de COVID -19 en Carlos Casares

Los activos son 21. Durante la semana se espera el alta de varios portadores.

Comunicado oficial - Sábado 19 de septiembre - 11:30 horas situación de Covid-19 En Carlos Casares

CORONAVIRUS

"Hoy, dos nuevos casos"

Sábado 19 de septiembre. Son 21 los casos positivos, 371 vecinos en seguimiento, 439 hisopados negativos, cuatro recuperados, dos fallecidos y 2.484 infraccionados.

Luego de dar a conocer los números del día, confirmando dos nuevos casos positivos en la comunidad, el Jefe de Estado local, Walter Torchio, dijo que “vamos a tener que aprender a convivir con el virus y eso, requiere del cuidado de cada uno para que todos puedan trabajar y el que sistema de salud no se sature”.

Dicho lo propio y conociendo hace meses la grave situación por la que atraviesa el país y, principalmente en los últimos días lo que acontece en el interior de la provincia “habrá días con y sin casos, con más o menos” declaró el Ejecutivo casarense porque, hasta que no esté la vacuna, nada está resuelto”.

Además dejó dos claros mensajes. “No quiero que alguien deje de trabajar, quiero que el sistema de salud pueda dar todas las respuestas necesarias y, eso no pasará solo si finalmente no tomamos consiente que este es un año donde existe una Pandemia llamada COVID-19”; por eso y, luego de tal prólogo dijo que, “esto durará un tiempo más. Todos estamos cansados pero no podemos bajar los brazos y por eso, pido a quienes descreen del virus que, entiendan que hay que ser conscientes porque es una situación difícil”.

Por último, recalcó que “el único mecanismo de defensa es el uso del barbijo, el distanciamiento social y la higiene; y ningún esfuerzo individual alcanzará sin el compromiso de todos.