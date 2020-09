Jueves: No se registraron casos de coronavirus

Los casos activos son 26 y los recuperados 18. Informe oficial.

COMUNICADO OFICIAL - JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE - DE LAS 11:30 HS - SITUACIÓN DE COVID-19 EN CARLOS CASARES

CORONAVIRUS

Hoy no se registraron casos

Jueves 24 de septiembre. Hay 26 casos positivos, 463 hisopados negativos, 18 recuperados, y 2.529 infraccionados.

“Afortunadamente a esta hora hoy tuvimos una baja de casos por gente recuperada y eso nos pone felices porque es el desafío que tenemos los casarenses, mantener un equilibrio en cuanto al crecimiento de casos”, comenzó diciendo el mandatario, quien expresó que para eso, “necesitamos establecer esa meseta de casos semanales y, hoy fue un buen día, pero, la semana no está terminada y habrá que esperar hasta el domingo para tener un mejor diagnóstico de la situación”.

“Si los casos que tenemos en su mayoría son asintomáticos y no se requieren internación y, menos aún el uso de respiradores, vamos a poder elaborar una propuesta para que actividades que aun hoy no están trabajando lo hagan, a pesar de tener 20,30, 40 casos”, continuó.

Al respecto dijo lo propio dependerá del comportamiento de cada vecino. En este sentido, les agradeció y se disculpó. “Agradezco el esfuerzo de los vecinos por los cuidados y el uso del barbijo para seguir sin sobresaltos; esa es la clave porque es increíble el esfuerzo que venimos haciendo y, hay que seguir en ese camino hasta que la vacuna llegue para todos”; por eso, también “pido disculpas a quienes no están haciendo lo que quieren y (lo que habitualmente hacían hasta la llegada de la pandemia) y precisan, pero les agradezco, porque gracias al esfuerzo hoy, estamos razonablemente bien”.

Y llamó a seguir siendo solidarios y responsables para resguardar la salud y el trabajo de todos. “Pensemos en la gente que no puede trabajar, debemos esforzarnos para que logren hacerlo pronto porque el trabajo y la salud son claves y, el esfuerzo tiene que ser pensando que hasta hoy el sistema de salud no ha colapsado. El desafío es que no lo haga.