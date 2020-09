Coronavirus: Martes al mediodía

No hay positivos y se espera por 29 hisopados que podrían ser determinantes.

COMUNICADO OFICIAL - MARTES 29 DE SEPTIEMBRE - SITUACIÓN DE COVID-19 EN CARLOS CASARES - ACTUALIZADO A LAS 11:30 HS.

CORONAVIRUS

A ESTA HORA NO HAY NUEVOS CASOS

“Esperemos con confianza que esta situación se resuelva pronto, en él mientras tanto, no hay que bajar los brazos”

Dijo el Intendente, Walter Torchio, al informar que (a esta hora 11:30 hs.) no se registraron nuevos casos positivos.

Hoy martes 29 de septiembre no se suman casos y en total son 41 los positivos, 21 los recuperados, 535 hisopados negativos, dos fallecidos y 2.569 infraccionados.

Tras dar a conocer los datos del día, “hasta esta hora no hay nuevos casos; hoy somos más optimistas que hace tres días” dijo el Intendente, Walter Torchio, acotando que se aguardan por 29 resultados de hisopados.

“Lo importante es que cada día que pasa estamos más cerca de que todo termine; y eso nos tiene que alentar a seguir esforzándonos, a no bajar los brazos y mantener más que nunca los cuidados”, continuó el Jefe Comunal. Por eso, “esperemos con confianza que esta situación se resuelva porque, siento lo mismo que ustedes, pero tenga la responsabilidad de que la angustia y la tristeza no me supere”.

Por último, el Ejecutivo manifestó que se están haciendo los máximos esfuerzos para que todo salga bien.