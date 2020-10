Coronavirus: Viernes 2

Un solo caso positivo, 7 personas recuperadas y 32 con el virus activo.

COMUNICADO OFICIAL - VIERNES DOS DE SEPTIEMBRE - SITUACIÓN DE COVID-19 EN CARLOS CASARES - ACTUALIZADO A LAS 11:30 HS.

Viernes dos de octubre. Se registraron nuevo caso y en total son 32 los positivos, 36 los recuperados, 553 hisopados negativos, dos fallecidos y 2595 infraccionados.

Luego de dar a conocer los datos del día, el Intendente, Walter Torchio, felicitó a los vecinos por lograr un paso más en la comprensión de la gravedad de la pandemia ya que, “no tenemos 32 casos porque sí, sino que, después de dos semanas de aumentos sostenidos nos hemos cuidado mejor; aunque sería genial si no tuviéramos, pero, 32 es un número aceptable”.

Ahora, "cuando nos relajamos todos, los números explotan”.

Y siguió narrando que “lo que nos va a ser estar mejor o peor son los cuidados, por eso, les pido que no se relajen porque el virus es real y no es una tontería”. Sobre esto, el mandatario sumó que “por suerte no se usaron mucho los respiradores pero sí hubo vecinos que necesitaron ser asistidos por los mismos”.

En tal sentido, “vamos a ver si nos estabilizamos entre los 50 y 60 casos totales y, si se mantienen los porcentuales de asintomáticos o vecinos que no requieren internación, tendremos camas y respiradores disponibles, eso es fundamental y, para que suceda, debemos seguir cuidándonos más”.

Asimismo, completó diciendo que “si individualmente no entendemos que estamos atravesando una pandemia, nos va a costar más salir y, así no vamos a poder habilitar más actividades; y todos pero fundamentalmente yo, quiero que todo esté abierto y cada vecino pueda trabajar”.

Por eso, el Ejecutivo insistió en cuidarse y que “no se olviden de cada trabajador de salud, guardia urbana, recolector de residuos y también del esfuerzo de cada uno de ustedes ha hecho hasta ahora, no tiremos por la borda tanto esfuerzo”.

Y sobre el final envió dos saludos. “Aprovecho y saludo a mis colegas los Escribanos en nuestro día, pero, muy especialmente a los recolectores de residuos porque vienen haciendo un gran esfuerzo y trabajo”.