Frio y lluvias para el fin de semana

Bajas temperaturas y lluvias para el sábado, domingo y lunes.

La primavera no termina de “acomodarse” con las temperaturas, parece que va a arrancar un período cálido, más acorde a la etapa del año por la que estamos transitando..pero no, tenemos días como este viernes con descenso de la temperatura y baja sensación térmica producto del viento, para mal en peores la temperatura estaría descendiendo entre 3º y 4 º para mañana sábado y como si esto fuera poco llovería el domingo en la segunda mitad del día y en el comienzo de la próxima semana. Habrá que cuidarse aún un poco más de lo que nos estamos cuidando para no pasar sobresaltos con nuestra salud.