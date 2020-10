Coronavirus: 6 nuevos casos positivos

Comunicado oficial del domingo 4 de octubre.

COMUNICADO OFICIAL - DOMINGO CUATRO DE OCTUBRE - SITUACIÓN DE COVID-19 EN CARLOS CASARES - ACTUALIZADO A LAS 11:30 HS.

Domingo cuatro de octubre. Se registraron seis nuevos casos y en total son 32 los positivos, 47 los recuperados, 566 hisopados negativos, dos fallecidos y 2613 infraccionados.

“Después de dos semanas de crecimiento de casos empezamos a estabilizarnos”, contó y se preguntó el Intendente si fue porque “fue porque cerramos actividades y la gente se cuidó más, con lo cual, para que no tengamos crecimiento de casos exponenciales y las actividades no vuelvan a cerrarse, el desafío es multiplicar los cuidados y tomar conciencia del valor de ello”.

En tal sentido, el mandatario señaló, “hoy tenemos un balance de los últimos 14 días, qué pasó y qué acciones tomamos, ahora vendrá un nuevo periodo, de dos semanas más para analizar la evolución del virus en la comunidad”.

De ello se desprende algo fundamental. “Conservar las actividades abiertas no depende de las medidas de gobierno provincial y municipales sino, de los cuidados individuales que cada uno debe llevar adelante con enorme responsabilidad; nosotros tenemos que procurar que el sistema de salud no colapse y para ello, debemos monitorear los contagios, la ocupación de camas y respiradores”.

“Cuidarnos es el primer desafío para que los casos no se multipliquen exponencialmente; por eso, como la pandemia vino para quedarse, de ahora en más, habrá todos los días altas (positivos) y bajas (recuperados)”. Por eso, “solidaridad y responsabilidad es lo que necesitamos de cada persona con síntomas, que llamen al sistema de salud y que se auto aíslen, para que esto no se propague de forma incontrolable, pero ese control está en cada vecino, en cada Familia; hagamos que el esfuerzo valga la pena, no bajemos los brazos”.