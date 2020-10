Coronavirus: Siguen aumentando los contagios y hay preocupación

Desde el lunes son 40 los casos positivos de COVID -19. Los activos, 82.

El comienzo de la semana arrancó con 9 casos positivos, bajó el martes a 4 pero ayer volvió a subir y se registraron 13, hoy fueron 14 los positivos de Coronavirus para ascender a 40 en tan solo 4 días, es decir, un promedio de 10 positivos por día. Si bien la cifra no es tan preocupante con respecto a otras ciudades que han tenido picos muchos más altos (es verdad que con otra densidad demográfica), lo cierto es que no se esperaba esto o no estábamos acostumbrados y de ahí la preocupación y la alarma que se enciende para las autoridades.

Según lo expresaba el Jefe de Epidemiología del Hospital Municipal, el Dr. José María Giuliodoro, son 9 los pacientes internados en el sector C del hospital destinado exclusivamente para los pacientes positivos de COVID -19. Las personas internadas en Terapia Intensiva son 2, una de ellas con respirador. En el Hogar de Ancianos hay 5 abuelos con Coronavirus pero en perfecto estado de salud.

Los casos activos ascendieron a 82, los recuperados hasta el momento son 114 superando a los casos activos, se puede decir que es una buena noticia. Lamentablemente los fallecidos ascienden a 6, un deceso se produjo en las últimas horas.

Con respecto a esta nueva modalidad de casos por nexo clínico epidemiológico que tiene que ver con las personas convivientes con un caso positivo de COVID -19 y las cuales deben presentar dos síntomas o más, los activos son 19 y los recuperados 18.

Si tomamos en cuenta los casos activos, más el número de fallecidos y los recuperados, el total asciende a 202 casos en nuestro distrito, pero si le sumamos los casos por nexo clínico epidemiológico los casos desde que comenzó la pandemia serian de 239.