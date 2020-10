Coronavirus: La peor semana del aislamiento en Carlos Casares

Se confirmaron 91 casos positivos, un promedio de 13 por día.

S bien uno suponía que este momento podía llegar, no se sabía cuando y se anhelaba que no sucediese, pero finalmente se dio. Treces casos promedio por día, este fin de semana arrojo número idéntico para ambas jornadas, 19 casos para sumar un total de 38.

La situación se torna insostenible desde todo punto de vista, desde lo económico, anímico, desde la salud y varias cuestiones más, es totalmente entendible pero no se comprende en muchos casos la irresponsabilidad de la gente con reuniones sociales innecesarias, trasladarse a otras ciudades por cuestiones que podrían evitarse, no usar el barbijo, no respetar el distanciamiento social, no lavarse la cara y manos, actuar con un determinado grado de soberbia en determinadas ocasiones, poner a la política de por medio y muchas cuestiones más…

Con respecto a los casos por nexo clínico – epidemiológico son aquellas personas que tienen contacto estrecho con una persona con COVID -19 y presentan más de dos síntomas. Ahora bien.. en una familia tipo de cuatro personas, una se hizo el hisopado y dio positivo, otra tiene más de dos síntomas (las dos son positivo, la última por nexo) y las que no tienen síntomas no podrían ser asintomáticas y contagiar a otras por más que el nivel del mismo sea mucho más bajo ¿? Preguntas que el común de la gente se hace pero que no encuentra respuestas. En Carlos Casares a la fecha hay 17 personas consideradas positivos de COVID -19 por nexo clínico – epidemiológico y 28 recuperadas.

A continuación vamos a compartir los números que arrojó la semana que va desde el lunes 19 a este domingo 25 de octubre.

LUNES 19

- Casos positivos: 9

- Casos activos: 62

- Casos recuperados: 103

- Fallecidos: 5

MARTES 20

- Casos positivos: 4

- Casos activos: 62

- Casos recuperados: 107

- Fallecidos: 5

MIÉRCOLES 21

- Casos positivos: 13

- Casos activos: 71

- Casos recuperados: 111

- Fallecidos: 5

JUEVES 22

- Casos positivos: 14

- Casos activos: 82

- Casos recuperados: 114

- Fallecidos: 6

VIERNES 23

- Casos positivos: 13

- Casos activos: 90

Casos recuperados: 119

- Fallecidos: 6

SÁBADO 24

- Casos positivos: 19

- Casos activos: 102

- Casos recuperados: 126

- Fallecidos: 7

DOMINGO 25

- Casos positivos: 19

- Casos activos: 117

- Casos recuperados:130

- Fallecidos: 7

* Si sumamos todos los casos desde que comenzó el aislamiento, activos (117), recuperados (130), fallecidos (7) y por nexo 45 (17 + 28), nos da un total de 299 personas entre las que tienen y/o tuvieron el virus.