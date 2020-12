El municipio entregó 47 terrenos

Están ubicados entre avda. Maya e H. Irigoyen, detrás de Los Aromos.

[Prensa Municipalidad]: Están ubicados en dos manzanas comprendidas entre la avenida Maya y las calles Hipólito Irigoyen, Formosa y Salta, al noroeste de la ciudad, 40. Tres en la ex quinta de Cerda y cuatro en el Barrio Néstor Kirchner. Estos últimos siete terrenos fueron recuperados de entradas anteriores, cuyos adjudicatarios no pudieron cumplir con los compromisos asumidos por el convenio firmado oportunamente.

Los beneficiarios, de puño y letra, agradecidos firmaron la documentación correspondiente que quedó plasmada junto a la del Jefe Comunal, la Directora de Despacho, Patricia Brienzo y la Subsecretaria de Asuntos Sociales, Raquel Castro.

A pesar del presente año signado por la pandemia, dicha acción avanza poniendo en marcha el sueño de la casa propia para más vecinos y, una vez más, la gestión del Ejecutivo local redobló esfuerzos dando respuesta a la demanda habitacional de los mismos. Por eso, tiene mayor valor aún.

“Entre hoy y los próximos meses vamos a entregar un total de 92 lotes; va a quedar mucha gente afuera que, como ustedes, desean tener la casa propia. Por eso, también necesitamos que empiecen a construir porque si no, esos vecinos pasan y ven que la obra no avanza y, cómo es lógico y ustedes también lo han hecho piden que recuperemos los terrenos para readjuducarlos” contó.

El municipio proporcionará la bajada de la red eléctrica, los medidores, (estos lotes cuentan con servicios como agua corriente) y pagará la prestación los primeros seis meses, luego de este periodo, la Luz será a cargo del adjudicatario.

En tal sentido, Torchio sumó “en el convenio queda aclarado que a partir de hoy ya no recibirán ningún tipo de ayuda social del municipio a excepción de cuestiones de salud; por ejemplo, no se brindará chapas, puertas, ventanas y materiales para no hacer diferencia con el resto”. Estos terrenos no se pueden vender o ceder, ni tampoco realizar locación de la casa una vez terminada.

Y finalizó diciendo. “Estamos felices por ustedes, esperemos que cumplan el sueño del techo propio. Por nuestra parte seguiremos trabajando para dar más respuestas en esta dirección”.