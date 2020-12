Este fin de semana se juega la 3ra. de la Primera B Nacional

Agro tiene un difícil partido en Villa Crespo enfrentando a Atlanta.

En un torneo donde todas son finales, el Sojero deberá enfrentar a Atlanta que se recuperó, al igual que Agro, de un primera derrota en la fecha inicial al conseguir un contundente victoria frente a Ferro.

Agro, de buen desempeño en el último partido, deberá poner todo de sí para seguir en carrera. Este es un torneo en el que parece que todos son candidatos y cada partido cuenta.

El evento podrá ser visualizado por TyC Sports Play a través de internet.



ZONA A CAMPEONATO

Viernes 11 de Diciembre

19:10 Estudiantes (RC) vs. Platense

Sábado 12 de Diciembre

17:10 Dep. Moron vs. Ferro

Domingo 13 de Diciembre

17:10 Atlanta vs. Agropecuario

17:10 Temperley vs. Estudiantes (BA)

ZONA B CAMPEONATO

Sábado 12 de Diciembre

19:00 Sarmiento (J) vs. Def. de Belgrano

Domingo 13 de Diciembre

21:30 San Martin (T) vs. Atl Rafaela

Lunes 14 de Diciembre

17:10 Riestra vs. Gimnasia (M)

21:10 Tigre vs. Villa Dalmine

ZONA A REVALIDA

Sábado 12 de Diciembre

17:10 Barracas Central vs. Belgrano

17:10 Ind Rivadavia vs. Brown (PM)

19:00 Alvarado vs. San Martin (SJ)

Lunes 14 de Diciembre

09:00 Mitre (SdE) vs. Nueva Chicago

ZONA B REVALIDA

Viernes 11 de Diciembre

17:10 Almagro vs. Quilmes

Sábado 12 de Diciembre

17:10 Gimnasia (J) vs. All Boys

17:10 Santamarina vs. Chacarita

17:10 Brown (A) vs. Instituto

Crónica: Esteban Cagiao. Foto: Prensa Agropecuario.

ZONA A CAMPEONATO Equipo pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Estudiantes (BA) 4 2 1 1 0 5 3 +2 2 Platense 4 2 1 1 0 3 1 +2 3 Atlanta 3 2 1 0 1 3 2 +1 4 Temperley 3 2 1 0 1 1 1 0 5 Agropecuario 3 2 1 0 1 2 3 -1 6 Estudiantes (RC) 2 2 0 2 0 2 2 0 7 Dep. Moron 2 2 0 2 0 1 1 0 8 Ferro 0 2 0 0 2 0 4 -4

-El primero clasifica a la Final por el 1°Ascenso.-El segundo clasifica a las Semifinales de la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.-Del 3 al 8 pasan a la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.

ZONA B CAMPEONATO

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Atl Rafaela 4 2 1 1 0 6 5 +1 2 Sarmiento (J) 4 2 1 1 0 3 2 +1 3 Tigre 3 2 1 0 1 3 3 0 4 San Martin (T) 3 2 1 0 1 1 1 0 5 Riestra 2 2 0 2 0 4 4 0 6 Villa Dalmine 2 2 0 2 0 1 1 0 7 Gimnasia (M) 1 2 0 1 1 2 3 -1 8 Def. de Belgrano 1 2 0 1 1 0 1 -1

-El primero clasifica a la Final por el 1°Ascenso.-El segundo clasifica a las Semifinales de la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.-Del 3 al 8 pasan a la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.

ZONA A REVALIDA

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Alvarado 4 2 1 1 0 5 2 +3 2 Belgrano 4 2 1 1 0 3 0 +3 3 Brown (PM) 4 2 1 1 0 4 2 +2 4 Barracas Central 4 2 1 1 0 2 1 +1 5 San Martin (SJ) 4 2 1 1 0 1 0 +1 6 Mitre (SdE) 1 2 0 1 1 2 4 -2 7 Nueva Chicago 0 2 0 0 2 2 6 -4 8 Ind Rivadavia 0 2 0 0 2 1 5 -4

-Los 2 primeros pasan a la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.

ZONA B REVALIDA

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Almagro 6 2 2 0 0 2 0 +2 2 All Boys 4 2 1 1 0 1 0 +1 3 Quilmes 3 2 1 0 1 3 3 0 4 Instituto 3 2 1 0 1 2 2 0 5 Santamarina 3 2 1 0 1 1 1 0 6 Brown (A) 2 2 0 2 0 0 0 0 7 Chacarita 1 2 0 1 1 1 2 -1 8 Gimnasia (J) 0 2 0 0 2 2 4 -2

-Los 2 primeros pasan a la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.