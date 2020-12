Coronavirus: Carlos Casares

Informe oficial del lunes 21 de diciembre.

Comunicado Oficial - Lunes 21 de diciembre - Situación de COVID-19 En Carlos Casares

Lunes 21 de diciembre. Hay 46 casos activos. 699 recuperados, cinco (5) casos positivos por nexo clínico epidemiológicos, 196 casos recuperados por nexo clínico epidemiológico, 1.356 hisopados negativos y 26 fallecidos.

“Les agradezco el enorme esfuerzo que están haciendo porque estamos llegando a una fecha en la cual deberíamos llegar distendidos, relajados por el fin de año y la tensión de la situación epidemiológica de la región nos preocupa y pone en alerta”, comenzó diciendo el Intendente, Walter Torchio, en el comunicado de la fecha.

“Para estos días les recomiendo y pido que los vecinos que tengan síntomas no se junten con amigos y familiares, quédense en sus casas para cuidarse, más aún, porque en ésta época es donde nos reunimos con los adultos mayores que son los más vulnerables, y tenemos que cuidarlos”. Y lógicamente “para no propagar el virus no salgan hasta no tener los resultados del test negativo”.

Respecto de las reuniones sociales el Jefe Comunal narró que “no tenemos pensado fijar más que los límites razonables para las reuniones familiares y sociales y, los lugares autorizados como restaurantes, pubs, complejos es hasta el 30% de su capacidad con un tope de 200 personas como máximo”, porque “si no nos cuidamos vamos a tener un gran dolor de cabeza señalo esto porque son dos fines de semanas largos de forma continua de cuatro (4) días cada uno. Con esto intentamos que las cosas fluyan, pero, siempre con cuidados porque las muertes que tenemos es proporcionalmente alta y, tienen que ver con pacientes con enfermedades precedentes”.

Asimismo, el mandatario manifestó que “hoy estamos con un número razonable de pacientes y quisiéramos no tener ni uno, pero todo indica que hasta mediados del año que viene no terminará y, mientras tanto, hasta que llegue la vacuna que, debemos ver, cuándo, dónde y cómo vamos a hacer la vacunación, estamos trabajando junto a la Provincia en esto y siguiendo las directivas de Nación también”.

Finalmente señaló. “Apelo a la responsabilidad de cada uno, de las familias porque, es un tiempo de mucha solidaridad y, todos queremos que se pueda disfrutar con la familias y amigos, para que esto suceda más que nunca debemos.