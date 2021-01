Agropecuario perdió con Quilmes y se despidió del torneo

El conjunto casarense cayó ante el “cervecero” y quedó eliminado del Torneo de Transición de la Primera Nacional.



Este lunes Agropecuario cayó ante Quilmes por 1 a 0 y quedó eliminado en la primera fase del reducido por el segundo ascenso. El conjunto casarense no tuvo un buen partido y perdió ante el “Cervecero” por lo que se despidió del certamen.

Agropecuario llegaba a la cancha de Atlanta con la ilusión de avanzar, de ir en busca del segundo ascenso pero volvió a mostrar falencias en el juego asociado y tampoco dio garantías en defensa.

El comienzo del partido fue favorable al elenco casarense que logró llegar con peligro rápidamente. Sobre el cuarto de hora de juego, Mariano Miño probó de media distancia y reventó el poste izquierdo de Medina. Luego de una buena jugada asociada, la posibilidad fue para Juárez, quien remató desde la medialuna del área y exigió una buena respuesta del arquero.

Quilmes no tenía argumentos futbolisticos para atacar pero, con el correr de los minutos, el equipo de Manuel Fernández erró los caminos, lateralizó mucho el juego y perdió precisión en la salida. La primera jugada de riesgo para el “cervecero” la gestó el propio Agropecuario: en una salida, Parnisari le devolvió la pelota a Perafán, Pavone tapó el pase del arquero y el uno debió arrojarse a los pies del delantero para evitar la apertura del marcador.

Desde ahí, Agro bajó la intensidad del juego, dejándole el protagonismo a un Quilmes con pocos recursos, que llegaba como podía, pero que jugaba cerca del área casarense.



En la segunda mitad, Agropecuario volvió a insistir pero se repitió en una búsqueda monótona, sin cambio de ritmo y con poca profundidad. Sus ataques se volvieron forzados y la visita disfrutaba de esa comodidad. Gagliardi tuvo el gol en dos ocasiones: en la primera, Alegre alcanzó a despejar la pelota cuando iba a definir; y, minutos más tarde, el delantero controló con el pecho dentro del área y definió aparejado con su marca, pero el arquero Medina tapó el disparo.

Quilmes también tuvo sus oportunidades ya que Pavone encontró espacios para jugar entre los defensores de Agro. Rosso evitó el gol del ex delantero de River arrojandose al piso en lo que fue un aviso de su capacidad para generar situaciones. Y a los 25', el “cervecero” abrió la cuenta cuando Pavone controló dentro del área y, de media vuelta, puso el balón contra el segundo palo, decretando el 1 a 0.

Tras el tanto, los dirigidos por Facundo Sava armaron un gran cerrojo defensivo, que Agropecuario no pudo destrabar. Las variantes no dieron resultados y el conjunto casarense se repitió en ataques poco profundos que prácticamente no inquietaron al arquero Medina.

Sin tiempo para más, el árbitro decretó el final del partido y también del sueño casarense que terminó más rápido de lo esperado. Agro pasó de ser candidato al primer ascenso a despedirse rápidamente del torneo, entrando en un bajón futbolístico difícil de explicar que incluyó, a pocas fechas del final, un sorpresivo cambio de nombres y de funcionamiento además de bajos rendimientos.



Ahora será tiempo de balances y de reformular la búsqueda del gran sueño casarense que sigue siendo el máximo objetivo a cumplir para la próxima temporada .



SÍNTESIS

Agropecuario (0): M. Perafán; E. Parnisari, F. Rosso, N. Dematei; A. Montero, F. Juárez, J. Blanco, M. Miño, G. Lazarte; B. Blando y A. Gagliardi. DT: Manuel Fernández. Suplentes: D. Sand, R. Pérez y D. Diellos.

Cambios: E. Molina X M. Miño / V. Viola X F. Juárez / M. Rosales X G. Lazarte / L. Vesco X F. Rosso



Quilmes (1): A. Medina; A. Alegre, C. Matheu, R. Moreira; M. Ortega, D. Drocco, A. Calello, R. Arias; J. Giani; J. Bauman y M. Pavone. DT: Facundo Sava. Suplentes: M. Espíndola Alarcón, L. Rolón y L. González.

Cambios: T. Blanco X J. Bauman / A. Bindella X J. Giani / E. Moreno X A. Alegre / B. Obregón X M. Pavone



Goles: ST. 27’ M. Pavone (Q)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer



Fotos gentileza Prensa Quilmes