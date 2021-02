Unión Cívica Radical

Convocatoria a unidad partidaria.

[Prensa UCR] - Pero la convocatoria a UNIDAD PARTIDARIA no se limitó al Radicalismo local, sino que alcanzó de lleno a la dirigencia de Juntos por el Cambio en Carlos Casares. Donde Andreoli demostró contener casi tres mil votos (50%) de lo sumado en las elecciones PASO del 2019.

Esta gestión fue acompañada por Federico Storani y Orlando Costa (Ex Intendente de Bragado) quienes cuentan con suficientes títulos y autoridad para agenciar “desde arriba” una alternativa en Carlos Casares de cara a las próximas legislativas y a 2023 donde Juntos por el Cambio sea realmente representativo y no compita dividido por problemas de personalismo y egocentrismo político. “Vicios individuales que, de permanecer, con seguridad nos conduciría a perder por separado lo que deberíamos construir juntos” explicó Andreoli, a quien el Pro seccional le secuestró el partido en 2019 para que no ingrese ninguno de sus candidatos a concejales.

De esta manera, el dirigente radical se independiza de la pelea del Comité local, para abocarse a causas públicas, (ahora va por CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES) y se ocupa de llevar a cabo consensos en la superestructura provincial, para representar lo que define como “la verdadera demanda de los ciudadanos, es que Juntos por el Cambio esté unido, integre a todas las representaciones, y sea una alternativa constructiva y superadora a este gobierno local, donde el radicalismo sea protagonista”

La convocatoria a Unidad Radical ha sido prevista para el martes 11 de marzo, en la Casa Radical, y será coordinada por la actual Secretaria y candidata en orden de prelación Nora Sánchez, junto a Miguel Cuadrado. Dirigentes de la confianza de Andreoli para integrar el Comité Local.

Nota enviada a la junta electoral local

Carlos Casares, 9 de febrero de 2020

Pte. Junta Electoral

Estimados Afiliados Radicales y ciudadanos en general:

Motiva la presente la necesidad de reiterar en tiempo y forma mi decisión indeclinable de no ocupar en la lista Nº 114 el lugar que ha dejado vacante la renuncia por parte del Dr. Juan A. Vicuña, como candidato a Presidente de la Unión Cívica Radical de Carlos Casares para el periodo 2021-2023.

A la espera de que este gesto contribuya a promover desde la Presidencia de la U.C.R y como candidato por la Lista Roja en las elecciones 2019, la necesaria UNIDAD DEL RADICALISMO LOCAL.

Y con miras, particularmente a evitar a todos los afiliados mayores, tener que dejar la tranquilidad y el cuidado de sus hogares para trasladarse hasta los comicios. Arriesgándo su salud, su vida, y la de sus familiares.

Todo ello considero es motivo suficiente para confirmar mi decisión inicial de no ocupar el cargo a candidato a Presidente al cual renunciara el Dr. Juan Vicuña, para las elecciones previstas para el 21 de marzo próximo.

Como bien saben todos los integrantes de la agrupación que lidero, denominada “Actitud Radical”, me encuentro enteramente abocado a tareas profesionales que implican una mayor responsabilidad; y el actual cargo de Presidente que ocupo debía finalizar en diciembre del 2020, siendo reprogramado por resolución del Comité Provincia, debido a la situación de pandemia y crisis sanitaria que atravesamos los argentinos. Por lo cual deberé continuar al frente del Partido, hasta tanto las nuevas autoridades elegidas por los afiliados asuman sus respectivos cargos.

Todo lo cual ya en sí mismo me demanda una cantidad de tiempoy esfuerzo que necesariamente también debo quitar al Estudio Jurídico del cual soy titular; y a las causas de interés público que me han encomendado nuestros vecinos, como es el caso en particular del valioso proyecto de SERVICIOS INTENSIVOS NEONATALES. No estando en condiciones fisicas de agregar a ello una campaña electoral donde también, debería renunciar al tiempo que me demanda la administración de la empresa familiar, para suplantarlo a Juan Vicuña.

El hecho de que la U.C.R. sea el primer partido político que afronta una elección interna ante la presencia de COVID 19, y con un padrón electoral de afiliados de promedio mayores de 60 años, sin lugar a duda es contradictorio con la política en salud, protocolos y medidas a nivel local, y nacional.

Sin embargo, es atendible la obligación cívica y republicana de que los afiliados designen sus autoridades mediante el sufragio haciendo ejercicio de sus derechos políticos. Ya que sin elecciones no hay legitimidad política alguna.

De mi parte, vengo sintiendo la enorme responsabilidad de evitar, de cualquier manera, someter a mi compañero en política, amigo, y colaborador en causas públicas, Miguel Cuadrado (paciente con baja inmunidad debido al tratamiento dialítico) quien desea con entusiasmo emprender el recorrido necesario de una campaña electoral en estos tiempos (pese a la contraindicación medica y la lógica oposición de su familia). Para volver a repetir junto conmigo y el resto de la lista, el 80% de los votos de afiliados que confiaron en Actitud Radical durante 2018.

Al igual que siento la responsabilidad de evitar a todos los afiliados mayores de edad, exponerse al enorme riesgo de contagio. Entre los cuales también se encuentran mis familiares.

Las internas en Casares siempre dejan a un grupo de afiliados derrotados y sin ninguna cuota de poder, que no participa hasta las próximas internas, desde el resentimiento y la frustración. Un pequeño grupo que luego termina siendo de relevancia para la elección general siguiente. Que no colabora en construir sino en destruir lo que la anterior Comisión ha logrado. Este es un defecto histórico de nuestro Partido. Es por ello que desde nuestra agrupación hemos realizado todas las gestiones necesarias para evitar, otra vez, las internas en Carlos Casares.

Sin embargo se nos presentó por parte de Germán Mallofré una lista a último momento, desafiante desde la falta de respeto, y la no colaboración. Con insuficiente cantidad de avales (149 contra 280 de nuestra lista), planteando una elección en plena pandemia, exigiendo a la actual comisión “repartir los cargos” en forma prepotente. Afortunadamente entendimos en aquel momento que el esfuerzo y el compromiso no se negocian.

Con ello colaboró una Junta Electoral local deficiente, sin la necesaria imparcialidad y responsabilidad, direccionada por el Dr. Osvaldo Gil, quien sorpresivamente y abusando de nuestra plena confianza convalidó todas las irregularidades presentadas. Avaló candidados ni siquiera afiliados, hijos de amigos; aceptó un numero de auspiciantes insuficientes, e hizo la vista gorda a la falsedad de firmas denunciadas por los propios afiliados. Todo lo cual vulneró nuestra carta orgánica. Encontrando, increíblemente, omisión de pronunciamiento de parte de la Junta Electoral Provincial. Lo cual socavó literalmente la confianza puesta en nuestro mismo órgano institucional de contralor de legalidad partidaria.Y así desgastó por descreimiento al querido Juan Antonio Vicuña, quien renunció al cargo de Presidente con el cual todos lo horramos.

La documentación que prueba dichas irregularidades ha sido consignada ante notario y puesta a disposición de la justicia en lo Criminal Federal.

Renuevo aquí y potencio mi compromiso con los tres mil vecinos de Carlos Casares que confiaron en mí en las elecciones de 2019. Con la Candidatura de Gustavo Posse a presidir el Comité Provincia. Y de Martín Louesteau como figura de liderazgo y construcción nacional. Quienes me han encomendado tareas en el orden seccional; y para que la UC.R.de Carlos Casares no vuelva a estar secuestrada por otro partido, ni permanezca cerrada, servil y utilizada. Donde la única ganancia sea colocar a un concejal invisibilizado, no representativo y sumiso en el HCD, para justificar “Juntos” por el Cambio.

Sin dudas, entiendo este es el mejor camino para que en 2023 la UNIÓN CIVICA RADICAL presente un candidato auténtico a las elecciones generales; para que llegue al Municipio con la suficiente fuerza y legitimidad. Renuevo aquí mi compromiso, sea tanto para encabezar o acompañar a esa lista. Este es otro esfuerzo para que dicha decisión pueda tomarse en igualdad de oportunidades dentro de Juntos por el Cambio y de manera democrática.

Mi agradecimiento a Adrian Farías; Walter Soto; “Carlitos” Calabria; Esteban Ugalde, Horacio Dinse, Jorge Geist y flia, y todo el radicalismo de Smith por el Ateneo José Juan Andreoli, desde donde continuaremos cimentando un radicalismo auténtico. Al igual que a toda la actual Comisión del Comité U.C.R. por su firme militancia. Donde afiliamos a muchos jóvenes, construimos políticas públicas, refaccionamos nuestra Casa Radical, y transferimos valores de solidaridad y respeto institucional.

En función del orden de prelación la lista presentada Nº 114 por el Dr. Juan Vicuña, es que requiero a la candidata en orden siguiente; y actual Secretaria NORA SANCHEZ. O en su defecto a quien le sucede: MIGUEL CUADRADO, la valiosa tarea de realizar una CONVOCATORIA DE AFILIADOS PARA INTEGRACIÓN DE LISTAS, a llevarse a cabo en nuestro Comité el día 11 de marzo; donde participarán apoderados de ambas y candidatos, con el objeto de lograr una integración representativa de todas las fuerzas vivas, PARA ENCONTRAR LA UNIDAD PARTIDARIA.

A los mismos fines, y teniendo en consideración que hemos logrado desde el trabajo seccional que ambas listas en Carlos Casares se encuentren dentro de Evolución Radical, pongo en conocimiento a Franco Flexas (Intendente de Los Toldos y máximo referente seccional) y a Gustavo Posse de la convocatoria local efectuada.

Entendiendo que ésta es la mejor y tal vez única manera de potenciar y honrrar a la U.C.R; cuidando a nuestros afiliados y ciudadanos de Carlos Casares en general. Todo lo cual no se alcanzaría de llevar a cabo una elección en nuestra ciudad, cuando la prioridad inmediata es preservar la salud.

Sin otro particular, saludo a Udes. cordialmente

Dr. Sergio Raúl Andreoli

Presidente Comité UCR