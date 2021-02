Esta semana arrancan con la pretemporada en su nuevo club.

HOCKEY

Josefina Gualini y Malena Bernardi a Atlético Monte Hermoso

Las jugadoras del club Sportivo Huracán comienzan esta semana entrante la pretemporada con el club que participa de la Asociación Bahiense de Hockey.

Las buenas actuaciones del hockey de Sportivo Huracán en los últimos años han hecho que varios clubes posen las miradas sobre las dirigidas por “El Melli” Horacio Keilis. El año 2019 fue sin dudas el mejor, la 6ta. categoría obtuvo el campeonato de la Asociación Hockey del Centro promediando el mismo y luego, sobre finales del mes de noviembre obtuvo un descollante subcampeonato provincial para confirmar todo lo bueno que venían haciendo en las últimas temporadas. Esto fue de suma importancia para ganar prestigio y el respeto de sus rivales, desde ese momento el Club Sportivo Huracán de Carlos Casares tiene peso propio entre los mejores clubes de la provincia.

JOSEFINA GUALINI

“Conocimos a Atlético Monte Hermoso por primera vez en los torneos bonaerenses y luego nos volvimos a encontrar en el provincial del 2019 donde obtuvimos el subcampeonato, ahí es donde tuvimos un contacto más directo con el club. A finales del año pasado realizamos una prueba en donde se confirmó que tanto “Male” (Bernardi) como yo, íbamos a jugar en Atlético Monte Hermoso”, expresó Josefina.

Josefina Gualini es “crak”, así la llaman quienes conocen de sus cualidades para jugar a este deporte. Se autodenomina como una tercer delantera que puede bajar a la mitad de la cancha para armar juego y colaborar con el equipo. Llega con frecuencia al gol, tanto en el campeonato obtenido de la Asociación del Centro como el subcampeonato provincial en Mar del Plata, Josefina fue goleadora del torneo y mejor jugadora en ambas finales, todo un logro que demuestran las tremendas condiciones de esta gran jugadora.

Josefina tiene 15 años y está cursando sus estudios secundarios, paso a 5to. año. En lo deportivo, en este 2021 jugará su último año en 6ta. categoría para luego pasar a jugar en el 2022 en 5ta. cat., pero para eso todavía falta mucho. La pretemporada será clave para insertarse de lleno en el equipo.

“Cuando me llegó la convocatoria no lo dudé, conozco a algunas de las chicas del club, más que nada a las que eran 7ma. en el 2019, se que va a ser muy difícil, me tendré que ganar un lugar a base de esfuerzo y sacrificio. Como aspiración máxima una tiene como objetivo llegar a jugar en “Las Leoncitas”, pero sé que hoy por hoy es solo un deseo, tendré que demostrar todo en la cancha. No creo que sea un adiós definitivo a Huracán, siento que algún día volveré a vestir esta camiseta que tanto me ha dado.”, expresó la máxima figura del club casarense.

MALENA BERNARDI

El caso de Malena es un tanto diferente al de Josefina, “Male” había decidido emigrar de Carlos Casares para comenzar con sus estudios universitarios. Le llegó está oportunidad de jugar en Atlético Monte Hermoso y no lo dudó.

“No esperaba seguir jugando de manera tan competitiva al hockey, pero se dio esta oportunidad y me pone muy contenta, tendré que redoblar esfuerzos para todo lo que se viene”, expresaba Malena.

El sacrificio para esta joven de 17 años será muy grande, vivirá en Bahía Blanca donde cursará sus estudios universitarios, 4 veces por semana se trasladará en una combi del club, junto a otras jugadoras, hasta Monte Hermoso (90 km.). Malena jugará este 2021 en la 5ta. división, si bien puede jugar en varios sectores de la cancha, su posición preferida es la de enganche.

“Mi prioridad es estudiar, pero me gusta mucho jugar al hockey y tener esta oportunidad de estudiar y competir a un nivel muy importante es algo a lo que no se le puede decir que no”, se refería con ilusión la joven casarense.

Se van dos jugadoras con sus mochilas cargada de ilusiones, se siente la nostalgia de la despedida por parte de la gran familia del hockey, pero por otro lado está la satisfacción enorme de un trabajo que está dando sus frutos, el cual comienza a exportar jugadoras a los mejores equipos de la provincia.