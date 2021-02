Policiales

Suspensión de una nueva reunión social. Aprehensión por amenazas y resistencia a la autoridad.

Parte de prensa

Infracción artículo 205 C.P.P.

Con fecha 16 del corriente mes y año, siendo la hora 03:30 aproximadamente, personal esta Seccional Policial juntamente con personal de Guardia Urbana constatan una reunión social en una vivienda sito sobre calle Falucho N° 45, este medio, en la cual se encontraban varias personas reunidas por lo que de inmediato se procede a la suspensión de la misma por no estar cumpliendo con el DNU Presidencial.-Motivo por el cual se labraron actuaciones por Infracción Art. 205 del C.P., a propietario de la finca, con Intervención Fiscalía Federal Pehuajo, como así también se procedió a labrar contravención a responsable vivienda bajo Decreto n° 265/21, Art. 3, Inc. 1 y a concurrentes bajo mismo Decreto Art. 3, Inc. 2 a cargo Juzgado de Faltas Municipal.-

Aprehensión por amenazas infraganti y resistencia a la autoridad

Con fecha 16 del corriente mes y año en horas de la madrugada, personal de esta Policía juntamente con Personal del Servicio Local de los Derechos del Niño y Adolescentes se constituyeron en domicilio sito Barrio Buttazzoni de este medio, con el fin de llevar adelante una medida Judicial dispuesta por el Juzgado de Paz a cargo de la Dra., CONTRERAS Soledad y al momento de realizar dicho procedimiento la moradora del lugar, siendo esta una persona de sexo masculino, de 34 años de edad, comienza a proferir insultos y amenazas hacia las integrantes del Servicio Local, hasta que en un momento intenta agredir a las mismas, no pudiendo lograr su propósito a raíz de la rápida intervención Policial que se encontraba en el lugar, quienes reducen a esta persona y la trasladan a Dependencia Policial. Seguidamente y consultado Magistrado Interviniente, Dr., BUTTI Martin. UFI N° 2 Trenque Lauquen, avalo lo actuado y dispuso se inicien Actuaciones Judiciales bajo la Caratula de “Amenazas Infraganti y resistencia a la Autoridad”, como también dispuso la aprehensión de la femenina quedando alojada en Dependencia Policial. –

